В Петербурге на смену снегопадам пришел туман

Активные атмосферные фронты обойдут Северную столицу стороной. Кроме того, в регионе не ожидается снегопадов, в области возможен слабый снег.

В субботу, 10 декабря, атмосферные фронты обойдут Санкт-Петербург стороной. В городе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Об этом сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что в городе на Неве погода будет без существенных осадков. Слабый снег ожидается только на западе и севере Ленобласти.

Температура воздуха опустится до минус пяти градусов, по области – до восьми градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный подует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм ртутного столба, что выше нормы.

Напомним, что в городе ожидается плотный туман с видимостью менее 500 метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге ожидается резкое ухудшение погодных условий. Движение автомобилистов может затруднить туман с видимостью 500 метров и менее.