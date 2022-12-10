Петербуржцев предупредили о плотном тумане с видимостью менее 500 метров

В Санкт-Петербурге ожидается резкое ухудшение погодных условий. Движение автомобилистов может затруднить туман с видимостью 500 метров и менее.

В Северной столице в субботу, 10 декабря, жителей города ожидает плотный туман с видимостью менее 500 метров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

В экстренной службе предупредили петербуржцев о том, что с 08 по 11 часов местами в регионе ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Могут возникнуть трудности на дорогах.

Напомним, что в Петербурге немного ослабнут морозы, однако при этом временами ожидается снег, а также возможна местами гололедица.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в субботу петербуржцев вновь ожидает понижение температуры. В городе похолодает до -2...-4 градусов. При этом местами снова пройдет небольшой снег.