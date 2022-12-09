В Петербурге потеплеет и по-прежнему будет идти снег

В Петербурге немного ослабнут морозы, однако при этом временами ожидается снег, а также возможна местами гололедица.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на пятницу, 9 декабря, погоду в Северной столице продолжит формировать циклонический вихрь “Зора”. В этот день температура воздуха по городу составит от 0 до -2 градусов. А по Ленобласти от 0 до -5. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Также синоптик сообщил, что в субботу петербуржцев вновь ожидает понижение температуры. В городе похолодает до -2...-4 градусов. При этом местами снова пройдет небольшой снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 8 декабря синоптическую ситуацию в Петербурге формировал циклон под названием “Зора”. Благодаря ему в городе временами в городе шел слабый снег.