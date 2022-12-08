Петербуржцы стали активнее покупать жилье в Ленобласти

Петербуржцы стали больше приобретать жилья в Ленинградской области. Эксперты отметили, что спрос смещается из города в область из-за более низких цен.

Так, за ноябрь количество сделок на первичном рынке Петербурга уменьшилось на шесть процентов. А вот в 47-ом регионе наблюдается увеличение на десять процентов. Об этом пишет АБН.

За прошлый месяц было продано 3132 квартиры и апартамента в Северной столице, что на шесть процентов меньше, чем за октябрь. Также на два процента сократилась средняя цена проданного жилья. Она составила 9,058 миллиона рублей.

В Ленобласти же наблюдается противоположная динамика. Рост сделок по региону вырос на девять процентов. Выручка также увеличилась на шесть процентов до 9,5 миллиарда рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за год аренда жилья в Петербурге упала в цене на 14%.