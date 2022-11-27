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За год аренда "однушки" в Петербурге упала в цене на 14%

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В России продолжается падения цен на аренду жилья из-за роста числа объявлений о сдаче недвижимости в аренду. В Петербурге за год аренда жилья упала в цене на 14%.

Как передает Neva.Today, в России наниматели стали дольше по времени выбирать из предложенных вариантов подходящий, а средняя стоимость в крупнейших городах за однокомнатную квартиру составляет 21 700 рублей в месяц.

Между городами в стране очень большой разброс в стоимости, как отметил руководитель “ЦИАН.Аналитики” Алексей Попов. По его словам, это связано с турбулентностью на рынке недвижимости.

Сегодня в Северной столицы средний ценник “однушки” равен 30 200 рублям в месяц. Данный показатель на 2,5 процента ниже, чем в октябре. А в сравнении с ноябрем 2021 года падение составило 14 процентов.

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