Циклон “Зора” пригонит в Петербург слабые метели

В Петербурге продолжаются снегопады. На четверг, 8 декабря, в городе синоптическую ситуацию сформирует циклон под названием “Зора”. Благодаря этому циклону погода будет облачной, временами будет идти снег, а также возможны слабые метели.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в этот день в городе температура опустится до -1…-3 градусов. По Ленобласти до -1...-6. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что почти месяц в Северной столице наблюдалось повышенное атмосферное давление.