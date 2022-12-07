Петербуржцам рассказали, что в городе почти месяц наблюдалось повышенное атмосферное давление

В Петербурге на протяжении почти месяца наблюдалось повышенное атмосферное давление. В настоящее время атмосферное давление снижается и возвращается к норме.

В Северной столице атмосферное давление почти месяц было выше нормы. Такими наблюдениями поделился в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Синоптик рассказал, что с 13 ноября, когда атмосферное давление поднялось выше нормы, оно не понижалось. К норме температура начала возвращаться в среду, 7 декабря. Сейчас оно продолжает снижаться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге происходит смена циклонов. Теперь управление погодой в регионе перейдет от “Анники” к приближающейся с запада “Зоре”.