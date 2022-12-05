В горнолыжных курортах Ленобласти рассказали, как проходит открытие сезона

Новый горнолыжный сезон стартовал в Ленинградской области. На некоторых курортах места там успели забронировать уже вплоть до весны. Однако в некоторых компаниях сообщили о умеренной заполняемости.

Как передает “МК в Ленобласти”, менеджер горнолыжного курорта “Красное озеро” рассказала, что заполняемость коттеджей полная, как и в прошлом году. Но лишь половина гостей катается на лыжах. Некоторые приезжают на курорт вместе с бабушками и дедушками. В небольшом количестве катаются даже пенсионеры.

В горнолыжном курорте “Снежный” отметили хорошую заполняемость, особенно в субботу. По словам менеджера курорта в воскресенье людей меньше, а на буднях вообще почти никого нет.