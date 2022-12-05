В Петербурге снежный покров достиг 5 сантиметров

Второй день в Петербурге идет снегопад. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что в полной мере началась не только календарная, но и погодная зима.

Как сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, высота снежного покрова в городе на Неве выросла до 4 сантиметров и достигла отметки в 5 сантиметров.

Северную столицу по высоте снежного покрова обгоняет Ленинградская область. По словам синоптика, в разных районах 47-го региона этот показатель составляет от 3 до 13 сантиметров. Больше всего снега выпало в городе Тихвин. Там высота снежного покрова достигла отметки в 18 сантиметров.

Напомним, что в МЧС предупреждали о снегопаде в Петербурге в понедельник.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в понедельник, 5 декабря, свое влияние на синоптические условия в городе продолжит оказывать смещающийся на восток фронтальный раздел