На Елагином острове заработал самый большой искусственный каток в Петербурге

В первый день зимы в Петербурге начал работать самый большой в городе искусственный каток, который располагается на Елагином острове. С 9 до 11 утра вход на него бесплатный.

Как рассказали в пресс-службе администрации Северной столицы, площадь искусственного катка составляет 4 тысячи квадратных метров. Впервые он появился в прошлом году и работал до конца марта, сохраняя ровное покрытие льда.

В этом году оформление катка на Елагином острове было вдохновлено атмосферой советского Нового года. Главная ель парка, размещенная на катке, украшена ёлочными игрушками ручной работы. Рядом с катком организовано пространство с праздничными декорациями и фотозонами. Также для гостей будет работать фудкорт, гардероб, прокат и заточка коньков, тренажёры.

Также в определенные дни между сеансами здесь будут проходить показы шоу “Хрустальный дворец”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали, где уже можно покататься на лыжах и сноуборде в Ленобласти.