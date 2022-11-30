Петербуржцам рассказали, где уже можно встать на горные лыжи в Ленобласти

Горнолыжной сезон 2022-2023 уже стартовал в Ленинградской области. Петербуржцам и ленинградцам рассказали, где уже можно покататься на лыжах и сноуборде.

Как передает “МК в Ленобласти”, 24 ноября запустили подъемник №2 в горнолыжном центре “Золотая долина” в поселке Коробицыно. Также все службы горнолыжного центра работают в штатном режиме.

Также Приозерском районе открыть сезон можно на курорте “Красное озеро”, где с 23 ноября работает подъемник № 1 и открыт основной склон – трасса № 4.

В Ломоносовском районе 47-региона 24 ноября открылся центральный склон в центре активного отдыха в “Туутари парк”. Также со 2 декабря встать на лыжи можно будет на курорте “Игора”. Там после 18:00 гостям курорта будут доступны трасса № 4 и 4-кресельный подъемник, трасса № 3 и подъемник Бугель-тарелка.