Мобилизованные петербургские предприниматели получат отсрочку на оплату аренды городского имущества

Призваные в рамках частичной мобилизации на военную службу предприниматели, а также те, кто является добровольцами, получат отсрочку с дальнейшей рассрочкой платежей за аренду городского имущества.

Как сообщили в Смольном, речь идет об организациях, в которых руководитель одновременно является учредителем в одном лице, а также об индивидуальных предпринимателях и самозанятых. После возвращения предприниматели могут внести оплату по аренде городского имущества за период прохождения военной службы равными платежами не чаще одного раза в месяц или квартал, в зависимости от платежного периода, который был прописан в договоре.

Стоит отметить, что имеется в виду аренда городского имущества по договорам, которые были заключены с Комитетом имущественных отношений, а также с государственными унитарными предприятиями и бюджетными учреждениями. Размер платеже при этом не должен быть выше 50% от размера арендной платы за платежный период.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге в некоторых сферах выросли зарплаты после объявления частичной мобилизации.