В Петербурге выросли зарплаты после начала частичной мобилизации

Работодатели Петербурга в некоторых сферах начали увеличивать зарплату после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщили аналитики сервиса поиска работы hh.ru.

Так, в сфере “Безопасность и охрана” зарплату для соискателей увеличили на 4%. Рост составил 2 тысячи рублей в месяц. Также в сфtре “Наука и образование” – на 1,8 тысяч рублей. По мимо этого выросли доходы у юристов, административного персонала, финансистов и банковских служащих.

Также был зафиксирован рост дохода в транспортном секторе и в сфере добычи сырья. Есть и падения доходов. Например, в сфере страхования. Там зафиксировано падение на 2,5 тысячи рублей после начала частичной мобилизации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на на вакансии дворников и механизаторов откликнулись 1677 петербуржцев. В предверии зимы петербургским дворникам пообещали хорошие условия труда и достойную заработную плату