Петербуржцев предупредили о гололеде 27 ноября

В Петербурге сохраняется морозная погода. В связи с этим местами на дорогах может возникнуть гололедица. Петербуржцев призвали быть внимательными.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в воскресенье, 27 ноября, в Северной столице в связи с ухудшением погодных условий, местами ожидается гололед. Петербуржцев призвали быть внимательней за рулем.

Напомним, что в городе утро 26 ноября было самым холодным за 35 лет. Тенденция продолжается и 27 ноября, однако станет на немного теплее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Михаил Леус рассказал, что 27 ноября в Петербурге температура составит -4...-6 градусов, на востоке региона -9...-14.