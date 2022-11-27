Атмосферный фронт принесет в Петербург небольшое потепление и снег

В Петербурге продолжается зимняя погода, однако благодаря малоактивному атмосферному фронту, который будет формировать синоптическую ситуацию, на пару градусов станет теплее, а также пройдет снег.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в свoем Telegram-канале, на воскресенье, 27 ноября, температура воздуха в городе на Неве составит -4...-6 градусов, на востоке региона -9...-14. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 775 мм ртутного столба, что существенно выше нормы.

По словам синоптика, в понедельник продолжится повышение температуры и местами будет слабый снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга рассказал, что утро субботы, 26 ноября, стало, самым холодным за 35 лет.