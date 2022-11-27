В Петербурге планируют увеличить протяженность веломаршрутов до 300 км к 2030 году

В Петербурге до 2030 года планируют увеличить протяженность веломаршрутов. С 2023 по 2024 год запланировано проложить 17 километров велодорожнек.

Как рассказали в пресс-службе правительства города, новые велодорожки будут появляется в Северной столице за счет общегородского проекта “Твой бюджет”. Так, с 2023 по 2024 год в Московском, Фрунзенском, Красносельском, Кировском, Приморском, Калининском и Невском районах появятся 17 километров велодорожек. Также в 2023 году планируется создать велопарковку у станции метро “Старая деревня” в Приморском районе.

В рамках проекта “Твой бюджет” уже в этом году по предложению жителей в Пушкине была проложена новая велосипедная дорожка, протяженностью почти один километр. Она проходит по Школьной улицы и соединяет два бульвара - Алексея Толстого и Октябрьский. Участок дополнит существующий веломаршрут, длинна которого 2,5 километра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что возле станции метро "Озерки" появилось новое общественное пространство с велопарковаками.