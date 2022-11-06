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У станции метро “Озерки” появилось общественное пространство с велопарковакми

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© Фото: скриншот Google maps

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В Петербурге на территории у станции метро “Озерки” появилось общественное пространство с велопарковаками и скамейками с навесом.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, благоустроить территорию возле станции метро требовалось давно. Общая площадь работ составила 2 700 квадратных метров. На половине пространства выполнено мощение площадок и дорожек. Также были организованы зоны отдыха с уличной мебелью – скамейками с навесами, подиумами, велопарковками.

Также было значительно увеличена площадь озеленения. Высажены 53 сосны, клены и рябины, кустарники и многолетние цветы.

В пресс-службе отметили, что территория у станции метро “Озерки” была благоустроена в рамках проекта “Формирование комфортной городской среды”. В этом году в рамках данного проекта также будут благоустроены более 50 общественных пространств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в сквере Петра Семененко завершили второй этап по благоустройству.

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