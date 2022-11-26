В Петербурге с 1 декабря на 8,5 вырастут тарифы ЖКУ

В Петербурге завершили работу по формированию тарифов на коммунальный услуги. Изменения вступят в силу с 1 декабря.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по тарифам, повышение тарифов по ЖКУ было перенесено с 1 июля 2023-го на 1 декабря текущего года. Такое решение объясняется необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры инженерно-энергетического комплекса и предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг.

Отмечается, что суммарный платеж за коммунальные услуги не будет превышать 8,5%. В пресс-службе подчернили, что данный показатель более чем в полтора раза ниже ожидаемой среднегодовой инфляции.

Так, с 1 декабря жителей города ожидают следующие тарифы: в теплоснабжении – 8,4%, в электроснабжении – 9,0%, в водоснабжении, водоотведении, газоснабжении и обращении с твердыми коммунальными отходами – 8,5%. Отмечается также, что до 1 июля 2024 года тарифы не будут пересматриваться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на квитанциях на оплату коммунальных услуг появится логотип Единого расчетного центра с января следующего года.