С января петербуржцам станут приходить квитанции ЖКХ с новым логотипом

С января 2023-го года в Петербурге на квитанциях на оплату коммунальных услуг появится логотип Единого расчетного центра.

Стоит отметить, пока что ничего кроме логотипа не изменится. Единая квитанция появится несколько позже. Так, лого ЕИРЦ украсит квитанции “Петроэлектросбыта” уже в декабре текущего, 2022-го, года. А на розовых квитанциях ВЦКП оно появится в январе 2023-го года. Об этом пишет “ДП”.

Данное изменение является следствием объединения ЕИРЦ "Петроэлектросбыт" и ВЦКП. В расчетном центре пояснили, что таким образом горожан хотят подготовить к смене платёжных документов.

Напомним, что единую квитанцию для оплаты ЖКУ собираются ввести с января. В ней будут объединены платежи за электроэнергию, капремонт, водоснабжение, вывоз мусора и другие коммунальные услуги.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы стали более организованно оплачивать квитанции ЖКХ.