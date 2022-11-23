В декабре 2023 года откроют первую очередь аэродрома Левашово

Первая очередь нового аэродрома в Левашова в Ленобласти будет открыта в декабре следующего года. Вторая — в декабре 2024 года.

На данный момент почти закончены работы по реконструкции взлетной полосы. На ней проходят испытания. Об этом пишет ТАСС.

Реконструкция аэродрома в Левашово позволит применять его в интересах не только военного, но и гражданского воздушного флота. До конца 2022 года планируется реконструкцию искусственной ВПП длиной более 2,6 километра. Также будут возведены необходимые сооружения и коммуникации и установлены необходимые аэронавигационное и метеорологическое оборудование.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что авиакомпания “Аэрофлот” открывает прямые рейсы из Петербурга в Стамбул и Анталью в декабре.