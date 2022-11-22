“Аэрофлот” запустит прямые рейсы из Петербурга в Стамбул и Анталью в декабре

В середине декабря авиакомпания “Аэрофлот” открывает прямые рейсы из Петербурга в Стамбул и Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Все полеты будут осуществляется на самолётах Boeing 737-800. Рейсы начнутся с 16 декабря. С 17 декабря по понедельникам, четвергам и субботам будут отправляться самолеты из Петербурга в Анталью. А в среду, понедельник и воскресенье петербуржцы смогут улететь на отдых в Стамбул.

На сегодняшний день в Турцию из Северной столицы можно попасть только с пересадкой через Москву.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в октябре этого года из Петербурга появится прямой рейс на Шри-Ланку впервые с 2020 года.