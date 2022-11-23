В Петербурге сохранится облачная погода и небольшой минус

В Петербурге погодные условия продолжит формировать периферия циклона, находящегося в данный момент над центром Европейской России. В городе ожидается преимущественно облачная погода, местами может пройти небольшой снег.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в среду, 23 ноября, в Северной столице температура воздуха составит -1...-3 градуса. По Ленобласти -1...-6. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти слабо и составит 763 мм ртутного столба.

По сообщению синоптика, в четверг, 24 ноября, будет на пару градусов холоднее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что к середине недели потеплеет, температурные показатели приблизятся к -1...-5.