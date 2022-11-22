Синоптик Колесов пообещал петербуржцам потепление к середине недели

Погода в течении недели в Петербурге останется без существенных изменений. Зима, пришедшая в город, пока не торопиться уходить. Однако к середине недели станет немого теплее.

Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем телеграм-канале, в течении всей недели ветер будет умеренным большую часть времени. В связи с приближением атмосферных фронтов, которые приносят в город и область снег, будет падать атмосферное давление.

Также изменится и температура воздуха. В начале недели она будет держаться в районе -3...-8 градусов. А к середине недели потеплеет, температурные показатели приблизятся к -1...-5.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 22 ноября, во вторник, в Петербурге будет в основном облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит -2...-4 градуса.