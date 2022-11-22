Объем сделок на аренду офисов в Петербурге вырос на 29%

Объем сделок с офисной недвижимостью в Петербурге достиг максимальных значений за последние пять лет.

С января по ноябрь 2022 года число сделок превысило на 29% значения прошлого года за аналогичный период. Самыми востребованными же остаются новые офисные помещения класса В+ с отделкой, а иногда и с меблировкой. Также что спросом пользуются бизнес-центры, которые находятся рядом с метро и имеют свою парковку. Больше всего офисных помещений было сдано в этом году в Центральном районе города. Об этом пишет “ДП”.

Также отмечается, что основными драйверами спроса являются компании нефтегазового сектора и российские IT-компании. Ими было арендовано 54% и 15% офисов соответственно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудники на удаленке подрабатывают в 1,5 раза чаще тех, кто работает в офисе.