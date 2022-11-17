Работающие удаленно петербуржцы чаще берут на себя дополнительную работу

Петербуржцы, работающие из дома чаще берут дополнительные подработки, чем сотрудники офиса. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

Как передает Петроград.ру, сотрудники на удаленке подрабатывают в 1,5 раза чаще тех, кто работает в офисе. При проведении социологического исследования 23% респондентов признались в том, что у них есть подработка. У 62% тех, кто берет дополнительные подработки, на работу уходит до десяти часов в неделю.

Ранее Санкт-Петребург.ру сообщал, что сотрудники удаленки спят дольше, чем сотрудники офиса. Специалисты сервиса SuperJob выяснили это, проведя исследование среди 10 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны. Также аналитики заметили интересную закономерность: чем старше респонденты, тем меньше они спят, также опрошенные, у которых есть дети спят ощутимо меньше, чем те, у кого детей нет: 6,8 против 7 часов.