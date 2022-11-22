Периферия циклона обеспечит легкий мороз в Петербурге

В Петербурге по-прежнему сохраняется минусовая температура. Погодные условия во вторник, 22 ноября, будут формироваться за счет влияния северной периферии активного балканского циклона.

Как сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем телеграм-канале, в этот день погода в городе на Неве будет преимущественно облачной. В большинстве районов осадков не ожидается, но небольшой снег появится лишь на юге Ленобласти.

Температура воздуха составит -2...-4 градуса. По области -2...-7. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм ртутного столба, что около нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что температурные показатели в начале рабочей недели держались на 4-5 градусов ниже климатической нормы.