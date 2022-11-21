Неделя в Петербурге начнется с мороза

Сегодня, 21 ноября, погода в Петербурге остается на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Все это из-за влияния западной периферии антициклона.

Температура воздуха в городе опустится от -3 до -5 градусов, по области немного холоднее от -2 до -7 градусов, передает синоптик Михаил Леус в своем Telegram канале. Ветер сегодня дует с востока, его порывы составят всего 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм ртутного столба, данный показатель выше нормы.

В целом погода облачная, с прояснениями. Петербуржцам нужно быть готовыми, в некоторых районах города возможны осадки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев предупредили о возможном гололеде на дорогах. Автолюбителям и пешеходам стоит быть внимательными и осторожными.