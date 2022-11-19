Петербуржцев предупредили о гололеде на дорогах

В Петербург пришла зимняя погода и морозы, а вместе с ним и гололед. Жителей города призвали быть бдительными за рулем.

В пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупредили о образовавшимся на дорогах города и области гололеде. На обледенелой трассе сцепления колес с дорогой становится значительно ниже. Особую опасность в таких случаях представляют дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости.

Водителям стоит быть внимательнее, не превышать скорость, отказаться от резких маневров и торможений, а также учитывать погодные условия и проявлять особую бдительность при проезде пешеходных переходов. Пешеходам также стоит быть внимательнее при переходе через проезжую чатсь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что периферия антициклона сохранит в Петербурге небольшой мороз в субботу, 19 ноября.