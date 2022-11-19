Периферия антициклона сохранит в Петербурге небольшой мороз

Петербург остается в стороне от активных циклонов, и погода в городе сохраняется стабильной. В субботу, 19 ноября, основную роль в формировании синоптической обстановки сыграет периферия антициклона.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в этот день при переменной облачности возможен местами слабый снег. Температура воздуха составит -2...-4 градуса. По Ленобласти температурные значения будут держаться в районе -1...-6. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 768 мм ртутного столба.

В воскресенье погода изменится мало. Также возможен снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик города на Неве Александр Колесов рассказал петербуржцам о потеплении к концу следующей недели.