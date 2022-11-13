В супермаркете на Дальневосточном петербуржцы заметили крысу на прилавке с сыром

В Невском районе Петербурга покупатели в супермаркете увидели крысу, которая устроилась прямо на прилавке с сыром.

Как пишет “МК в Питере”, видео с места событий разлетелось по социальным сетям. По словам очевидцев, незваный посетитель супермаркета на Дальневосточном проспекте расположился прямо на прилавке с сыром.

Скорее всего, грызуна привлек запах лакомства. Однако, судя по кадрам, перекусить крыса так и не решилась.

Видеозапись, сделанная очевидцами, крайне встревожила пользователей соцсетей, который высказали свое негодование касательно несоблюдения санитарных норм в магазине.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что у дома 82 на проспекте Ветеранов горожанами было замечено нашествие крыс. Там грызуны ведут себя агрессивно и нападают на людей.