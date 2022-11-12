В Матвеевском саду состоялось открытие памятника драматургу Александру Володину

В Петроградском районе Петербурга в Матвеевском саду на Большой Пушкарской улице состоялось открытие памятника драматургу Александру Володину.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, в Северной столице хранят память об этом выдающемся драматурге. Так, на Васильевском острове есть сквер, названный в его честь, почти 20 лет в Петербурге проходит театральный фестиваль “Пять вечеров” имени Александра Володина.

Александр Володин родился в Минске в 1919 году. Воевал на фронте в годы Великой Отечественной войны. С 1949 жизнь работал на киностудиях “Леннаучфильм” и “Ленфильм”. Как драматург дебютировал в 1955 году с пьесой “Фабричная девчонка”. В 60-х годах стал известным как киносценаристом, написавшим в последствии сценарии ко многим известным картинам.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петроградском районе Петербурга безымянный сквер получил имя в честь театрального режиссера Рудольфа Фурманова.