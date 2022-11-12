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В Петербурге открылся легендарный Дом Книги

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге, 12 ноября, состоялась торжественная церемония открытия Дома Книги в Доме Зингера после ремонта.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, в честь этого события выпустили лимитированный тираж открыток и изготовили штемпель Почты России.

Для посетителей вновь доступны первый и второй этажи. Цокольный планируют открыть в следующем году. У панорамных окон оборудованы места для чтения, где можно познакомиться с книгой перед ее приобретением.

Также на входе организованы стенды, где представлены книги петербургских писателей. А в детском отделе есть зона для игр и творчества.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что открытие Дома Книи после ремонта было запланированно на 12 ноября. Ремонтные работы проходили под контролем КГИОП, так как здание носит исторический статус. 

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