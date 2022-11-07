Дом Книги на Невском проспекте откроется после ремонта 12 ноября

В петербургском Доме Книге проходят завершительные ремонтные работы, после окончания которых будут открыты сразу два этажа.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, основной задачей обновления Дома Книги, расположенного в легендарном Доме Зингера на Невском проспекте – создать популярное среди горожан и туристов пространство, куда не просто заходят на несколько минут, чтобы выбрать и купить нужную книгу. Также благодаря обновлению Дом Книги постарается уйти от концепции книжного супермаркета и вернуться к классическому книжному городскому магазину с вековой историей.

Ремонт проходит под контролем КГИОП, так как здание носит исторический статус. Помимо внешнего обновления помещений, там также появится новая мебель, новые стеллажи и терминалы для электронного поиска среди ассортимента.

Цена всех работ и заказ мебели составляет порядка 200 миллионов рублей. Это обусловлено высокими требованиям к материалам, поскольку речь идет об уникальном доме-памятнике.

Официальная церемония открытия пройдет 12 ноября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали, что ждет из в Доме Книги после кго открытия.