В трех районах Петербурга появятся новые улицы

В Петербурге появятся три новые улицы в Выборгском, Приморском и Петродворцовом районах.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в Выборгском и Приморском районах планируется разместить улицу №1 от дороги в Каменку до Михайловской дороги. Ее протяженность составит 991 метр. Это будет четырехполосная магистральная улица районного значения.

Также в Выборгском районе появится улица №2 от Михайловской дороги до улицы № 3 протяженностью 745 метров. На участке от проектируемой улицы № 3 до улицы №1 она будет представлять собой четырехполосную магистраль районного значения. А на участке от улицы № 1 до Михайловской дороги – двухполосную дорогу местного значения.

В Петродворцовом районе также планируется построить четырёхполосную улицу протяженностью 442 метра.

Отмечается, что улицы пока не имеют названий, а нумерация – это техническое обозначение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что у станции метро “Озерки” появилось общественное пространство с велопарковаками и скамейками с навесом.