Тепло в Петербурге выйдет на пик

Аномально плюсовая температура в Петербурге продолжает расти. Погодные условия в городе сформирует теплый сектор североатлантического циклона под названием “Квисина”, который обеспечит облачную погоду с прояснениями ближе к вечеру. Также в Северной столице вновь пройдут дожди и будет сильно ветрено.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в субботу, 12 ноября, петербуржцев ждет пик тепла. Воздушные массы прогреются до +11…+13 градусов, по области +9…+14 градусов.

Ветер западный 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Также синоптик предупредил, что ветер создаст угрозу нагонного наводнения. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что с воскресенья начнется понижение температуры. А на следующей недели уже ожидается зимняя погода и снег.