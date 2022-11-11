Главный синоптик Петербурга Клесов пообещал снег на следующей неделе

В Петербурге продолжается “хмурая”, сырая и аномально теплая погода. Однако теплым денькам радоваться осталось не долго, ведь похолодание придет уже на следующей недели, а за ним и снег.

Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, плюсовую температуры воздуха в городе обеспечивают теплые циклоны Последний из них пройдет в субботу. А уже в воскресенье погодные условия будет формировать его тыл, в котором начнутся похолодания. Тенденция на понижение температуры распространится и на понедельник.

Со следующей недели в ночное время будет наблюдаться минусовая температура и есть большая вероятность, что во вторник выпадет снег, отмечает синоптик.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 11 ноября в Петербурге был поблит очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха.