В Петербурге сохранится рекордно теплая погода

В Петербурге сохраняется аномально высокая для климатической нормы температура. По периферии североатлантического циклона в город продолжат поступать теплые и влажные воздушные массы.

Как рассказал ведущий специалист центра ”Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на пятницу, 11 ноября, погода в Северной столице останется облачной, усилится ветер и пройдут небольшие дожди. Синоптик отмечает, что температура пойдет на очередной суточный рекорд.

Воздух в городе прогреется до +10...+12 градусов. По Ленобласти +8...+13. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм ртутного столба, что около нормы.

Леус напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха был поставлен в 2008 году и составляет +10,8 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 10 ноября был побит рекорд максимальной температуры воздуха, поставленный в 2019 году.