На реконструкцию форта “Петр I” в Кронштадте выделили 1,1 млрд рублей

Правительство России выделило из своего резервного фонда 1,1 млрд рублей на реконструкцию кронштадтского форта "Петр I".

Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также было отмечено, что аким образом правительство продолжает работу по развитию туристической инфраструктуры России.

Форт "Петр I" является объектом культурного наследия федерального значения и входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. После реконструкции сооружение будет доступно для посещения для жителей и гостей Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2022 году в Кронштадте открылось уникальное пространство под открытым небом, посвященное истории отечественного флота.