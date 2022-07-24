В Кронштадте открыли музей, посвященный истории отечественного флота

В Кронштадте открыли уникальное пространство под открытым небом, посвященное истории отечественного флота.

В субботу, 23 июля, в доковом Адмиралтействе Кронштадта открылся водный музей под открытом небом под названием “Потешная флотилия”. Пространство посвящено истории отечественного флота и его основателю – Петру I. Об это сообщает пресс-служба ЗакСа Петербурга.

Для посетителей представили макет Кронштадтской гавани в миниатюре. Также в новом пространстве будут проходить соревнования радиоуправляемых моделей кораблей. При помощи очков виртуальной реальности любой желающий сможет окунуться в историю зарождения российского флота, узнать подробности биографии из жизни Петра Великого и известных российских адмиралов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правительство России в рамках работы по развитию туристической инфраструктуры выделило на реконструкцию трех знаменитых кронштадтских фортов 1,1 миллиард рублей. По завершению работ форты вернут свой исторический облик и будут открыты для посещения туристов. Все три сооружения войдут в туристический кластер “Остров фортов”.