На реконструкцию кронштадтских фортов выделили более миллиарда рублей

Правительство России в рамках работы по развитию туристической инфраструктуры выделило на создание нового туристического кластера в Кронштадте “Остров фортов” 1,1 миллиард рублей. Соответствующее распоряжение было подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустином.

Как сообщается на сайте правительства России, выделенные деньги пойдут на реконструкцию трех знаменитых кронштадтских фортов: “Император Александр I”, “Кроншлот” и “Пётр I”.

По завершению реконструкционных работ форты вернут свой исторический облик и будут открыты для посещения туристов. Все три сооружения войдут в туристический кластер “Остров фортов”, о создании которого распорядился Президент.

Предполагается, что в культурную программу кластера войдут музейно-парковый комплекс, выставочный комплекс и социальные и научные объекты.

В 2021 году было выделено более одного миллиарда рублей на реконструкцию кронштадтских фортов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга состоялось открытие кинотеатра “Уран” после реконструкции.