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На реконструкцию кронштадтских фортов выделили более миллиарда рублей

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© Фото: Мойка78/Вероника Перминова

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Правительство России в рамках работы по развитию туристической инфраструктуры выделило на создание нового туристического кластера в Кронштадте “Остров фортов” 1,1 миллиард рублей. Соответствующее распоряжение было подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустином.  

Как сообщается на сайте правительства России, выделенные деньги пойдут на реконструкцию трех знаменитых кронштадтских фортов: “Император Александр I”, “Кроншлот” и “Пётр I”. 

По завершению реконструкционных работ форты вернут свой исторический облик и будут открыты для посещения туристов. Все три сооружения войдут в туристический кластер “Остров фортов”, о создании которого распорядился Президент.  

Предполагается, что в культурную программу кластера войдут музейно-парковый комплекс, выставочный комплекс и социальные и научные объекты. 

В 2021 году было выделено более одного миллиарда рублей на реконструкцию кронштадтских фортов. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга состоялось открытие кинотеатра “Уран” после реконструкции.  

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