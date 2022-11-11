В Удельном парке грибник нашел челюсти

В Приморском районе Петербурга мужчина искал грибы, но среди лапавшей листвы обнаружил слепки человеческих челюстей.

Несмотря на погоду, любители “тихой охоты” продолжают выбираться на поиски грибов. Однако бывает так, что вместо улова находится что-то весьма необычное и далекое от грибной тематики.

Так, в группе “Грибы и Грибники СПб” в соцсети “ВКонтакте” петербуржец рассказал, что во время прогулки по Удельному парку, в поисках грибов, наткнулся на разбросанные слепки челюстей с зубами.

В комментариях пользователи предположили, что возможно таким способом некое предприятие, занимающееся неподалеку изготовлением протезов, утилизировало отходы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино возбудили уголовное дело по факту найденой за гаражами человечесткой кости.