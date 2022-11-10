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Получившая травмы на гололеде петербургская пенсионерка получит 160 тысяч рублей компенсации

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Прокуратура Кировского района помогла 76-летней пенсионерке получить компенсацию после получение травм из-за некачественно убранного тротуара прошлой зимой.

Как сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры, 9 января 2022 года потерпевшая женщина поскользнулась на гололеде на тротуаре на улице Стойкости. Упав, пенсионерка получила травму.

Проверка показала, что тротуар во время ее падения не был не обработан противогололедными смесями. Также было установлено, что выполнение работ по зимнему содержанию территории осуществлялось компанией “Петродом Клининг”.

Прокурор выступил в защиту прав пострадавшей и обратился в суд с иском о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда. Рассмотрев гражданское дело, суд обязал компанию выплатить пенсионерке 160 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петерюург.ру сообщал, что Петроградский райсуд отменил штраф за неявку по повестке в военкомат.

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