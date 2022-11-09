Судившийся с военкоматом петербуржец выиграл дело

Петербуржец, судившийся с военкоматом по поводу неявки по повестке, одержал победу в суде. В постановлении указывалось, что мужчина получил повестку, но в военкомат не явился, а также не сообщил об изменении семейного положения и переезде.

Как передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 7 октября, мужчину привлекли к ответственности за то, что он не явился в указанные сроки в военный комиссариат. Ему был назначен штраф в размере 1 500 рублей. Мужчина обратился с жалобой в Петроградский районный суд, в жалобе утверждал, что в военкомат явился.

Спустя месяц Петроградский районный суд отменил постановление военного комиссара.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге во время частичной мобилизации массово подавали заявления об оспаривании решений военных комиссариатов.