Тепло в Петербурге снова бьет рекорды

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал петербуржцам, о рекордно плюсовой температуре воздуха на 10 ноября. На данный момент она уже преодолела отметку экстремума.

В своем Telegram-канале синоптик сообщил, что прошедшая ночь в Северной столице выдалась самой теплой за весь ряд наблюдений с температурой не ниже +9,2 градуса. До этого самая теплая ночь была 10 ноября 1939 года с минимальной температурой +7,5 градусов.

Днем температурные показатели уже побили поставленный в 2019-м году рекорд для 10 ноября. Тогда максимальным показателем была отметка в +10,1 градус. На данный момент в городе на Неве воздух прогрелся до +10,2.

Так, 10 ноября 2022 года станут самыми теплыми сутками за весь ряд наблюдений с 1881 года.

Колесов также отметил, что со следующий недели “жаркие” дни закончатся и придет зима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что МЧС предупредило петербуржцев об уселении ветра в четверг, 10 ноября.