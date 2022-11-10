Петербуржцев предупредили об усилении ветра

Несмотря на аномальную плюсовую температуру в Петербурге, погодные условия вряд ли можно назвать комфортными. По мимо сырости и осадков в городе ожидается усиление ветра.

В пресс-службе Главного управление МЧС по Северной столице горожан предупредили об ухудшении погодных условий. Так, в четверг, 11 ноября, ожидается усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. Петербуржцам стоит быть внимательнее на улице.

Ранее Cанкт-Петербург.ру сообщал, что на 11 ноября в городе на Неве суточный показатель температуру выходит на очередной рекорд. По прогнозу воздух прогреется до +11 градусов, что значительно превышает положенную по климату норму. Как рассказал синоптик Михаил Леус, рекордная для этого дня температура была зафиксирована в 2019 году. Тогда она составила +10,1 градусов.