Циклон “Филомена” сохранит в Петербурге тепло

В Петербурге температурные значения вновь окажутся близки к рекордным значениям. Благодаря периферии циклона “Филомена” в городе сохранится теплая и облачная погода с небольшими дождями.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на четверг, 10 ноября, в Северной столице воздух прогреется до рекордных значений в +9...+11 градусов. По Ленобласти температура составит +6...+11 градусов. Ветер юго-западный от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба.

Синоптик также рассказал, что суточный рекорд по максимальной температуре для 10 ноября был поставлен в 2019 году и составил +10,1 градус.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в горнолыжных курортах Петербурга рассказали, когда следует ждать открытия сезона.