В Петербурге улицы обработали противогололедными материалами после первого снега

В Петербурге, 6 ноября, не дожидаясь календарного сезона выпал снег. В связи с этим городе оперативно приняли меры.

Как рассказали в пресс-службе комитета по благоустройства в Санкт-Петербурге, дорожники, не дожидаясь, когда снежная жижа превратиться в гололед, начали применять противогололедные материалы.

Еще до наступления неблагоприятных условий, специалисты начали обрабатывать улицы Северной столицы солевыми растворами. Сейчас особое внимание уделяется сложным участкам, мостам, спускам, подъемам, большим перекресткам и подходам к социально важным объектам.

В пресс-службе отметили, что в некоторых районах снега выпала больше, поэтому там потребовалось физическое сметание.

Комитет попросил горожан быть осторожнее на улице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в воскресенье петербуржцев предупредили о мокром снеге.