В Петербурге завершен второй этап благоустройства сквера Петра Семененко

В Петербурге в сквере Петра Семененко завершили второй этап по благоустройству. Благодаря региональному проекту “Формирование комфортной городской среды” сквер стал многофункциональным общественным пространством.

В пресс-службе Смольного рассказали, что на проспекте Стачек появилась скейт-площадка, размещенная под путепроводом. В зоне отдыха было размещено как спортивное, так и игровое оборудование. Были установлены качели, урны и скамейки.

Отмечается, что второй этап благоустройства затронул почти 8 300 квадратных метров земли. Пространство сделали доступным для маломобильных граждан. Первый этап благоустройства проходил в 2018 году. Территории, благоустроенные в 2018 году и в 2022 теперь связывают пешеходные дорожки и главная прогулочная аллея.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в саду “Прометей” произвели установку новых энергоэффективных фонарей.