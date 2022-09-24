Более ста энергоэффективных фонарей: в саду «Прометей» обновили освещение

В Калининском районе Петербурга в саду “Прометей” произвели установку новых энергоэффективных фонарей.

Как рассказал телеканал “Санкт-Петербург”, в саду установили 155 новых фонарей и проложили 700 метров воздушной линии электропередач и кабельную линию длинною более пяти километров. Так, площадь более 12 гектаров получила качественное освещение.

В Смольном подчеркнули, что модернизация освещения в скверах и парковых зонах — часть большой работы по формированию комфортной городской среды. Отмечается, что ха три года современное освещение появилось в более 30 парковых зон.

Напомним, что в саду «Прометей» находится храм во имя преподобного Антония Сийского. Также данная локация известна установленной на ней скульптурой «Похищение огня».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе города за два года планируют благоустроить более десяти общественных пространств.