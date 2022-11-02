Утром 8 ноября проверят систему оповещения

В Петербурге 8 ноября проведут проверку систем оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Тестировать систему в рамках штабной тренировки по гражданской обороне будут с 10:35 до 11:00. Уточняется, что проверка необходима для оценки готовности и технического состоянии всех средств оповещения, каналов связи к массовому оповещению местных жителей в случае чрезвычайных ситуаций.

Также специалисты отработают необходимые действия дежурных и оперативных служб для обеспечения информирования согласно принятому порядку.

В Северной столице прозвучат электромеханические и электронные сирены, специальные средства оповещения и устройства информирования и оповещения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге ланируют демонтировать постройку с тренажерным залом, которую в администрации Петербурга посчитали незаконно построенной.